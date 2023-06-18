وعقد "بوريل" لقاءً الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث ناقشا المستجدات الدولية والإقليمية، وفي القلب منها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عدّة لقاءات مع مسؤولين مصريين، على رأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فإن "الزيارة ستوفر فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي".

ونشر "بوريل" عبر حسابه على تويتر صباح اليوم، تدوينة عن زيارته مجددًا إلى القاهرة، مشددًا على أن مصر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي و"شراكتنا قوية".

تفاصيل لقاء بوريل وأبوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. تطرقت جلسة المشاورات السياسية إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، وكذلك الوضع في السودان.

تطرقت جلسة المشاورات السياسية إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، وكذلك الوضع في السودان. أكد الطرفان الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

أكد الطرفان الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين. تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، وسبل العمل على تسويتها، وكذلك الحاجة لمعالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط

تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، وسبل العمل على تسويتها، وكذلك الحاجة لمعالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط اتفق أبو الغيط وبوريل على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اتفق أبو الغيط وبوريل على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكد جوزيف بوريل أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا، مع الترحيب بوقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة

ملفات بارزة

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، حدد الخبير المتخصص في العلاقات الدولية أيمن سمير، دلالة زيارة "بوريل" إلى القاهرة في هذا التوقيت، قائلًا إن: