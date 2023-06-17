وأكد سورانجيل ويبس مشاركة بلاده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو دبي، نوفمبر المقبل.

وأضاف: "الإمارات دولة رائدة في مجال تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، بالرغم من أنها من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتتصرف بمسؤولية حيال قضايا المناخ والبيئة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وتابع: "لدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي، بصفتها شريكا مسؤولا وموثوقا للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول للطاقة النظيفة، حيث تحتضن أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم".

واستطرد: "كما استثمرت (الإمارات) بسخاء في مشاريع الطاقة الشمسية في العديد من دول العالم، إضافة الى استثماراتها الكبيرة في مشاريع الطاقة النووية السلمية في أبوظبي".

وقال رئيس بالاو: "تؤيد بلادي تعيين سلطان الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيسا للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28".

واختتم تصريحه بالقول: "نعتقد أن قضايا الطاقة والمناخ مرتبطة ببعضها، وهذا يستوجب أقصى درجات التعاون البنّاء بين منتجي النفط والمستهلكين، لمواجهة تحديات المناخ والاحتباس الحراري، ودعم جهود الحفاظ على البيئة على مستوى العالم".