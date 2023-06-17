وأضاف البيان أن طيران الجيش هاجم صباح السبت عدد من الأحياء السكنية في جنوب الخرطوم (مايو واليرموك ومانديلا) مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين.

وأكمل: "تصدت قوات الدعم السريع للاعتداءات على الأبرياء بإسقاط الطائرة من طراز "ميغ" كانت تقصف المواطنين الأبرياء".

يأتي ذلك وسط تجدد المواجهات صباح السبت في الخرطوم، حيث سمع دوي مضادات الطائرات الأرضية التي أطلقتها قوات الدعم السريع محاولة إسقاط الطائرات المقاتلة التابعة للجيش السوداني الذي قصف عدة مواقع لتجمعات الدعم السريع في شمال أم درمان وبحري وجنوب الخرطوم التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أيام مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى بحسب مصادر طبية بمستشفى بشائر المتاخم لمناطق الاشتباك.

وقد وجه مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا رسالة تحذيريه للمواطنين بإخلاء المنازل المجاورة لمنازل تتواجد بها قوات الدعم السريع في إشارة لتصعيد في قادم الساعات.

وذكرت مصادر سودانية لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، أن هناك ترجيح بشأن إعلان هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 3 أيام.

وأوضحت أن هناك ترقب لموافقة نهائية من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان الهدنة.

وأشارت المصادر إلى أن "الهدنة المرتقبة في السودان ستعقبها هدنة لمدة 5 أيام خلال عيد الأضحى".