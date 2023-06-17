أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، يوم الجمعة، مقتل وجرح 26 أسيرا من الجيش السوداني، إثر غارة شنها الطيران الحربي النظامي على أحد المقار التابعة لهذه القوات.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "مواصلة لسلسلة أعمالها العشوائية، قصف طيران البرهان اليوم، أحد مقرات قوات الدعم السريع الذي خصص لأسرى تلك القوات، وتسبب القصف الجوي في مقتل وإصابة 26 أسيرا ولا تزال عمليات الحصر مستمرة".
وأضاف البيان: "قصف الطيران أيضا عددا من الأحياء المأهولة بالسكان في الخرطوم وأم درمان منها حي بيت المال الذي استشهد فيه أكثر من 20 مدنيا بعضهم داخل مسجد، وأحدث القصف الجوي كذلك دمارا كبيرا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وتابع: "قوات الدعم السريع تندد بالأفعال الوحشية والمروعة التي يقوم بها الانقلابيون بحق المدنيين الأبرياء من قتل وتدمير للبنية التحتية وهدم للمنازل".
أرقام مرعبة لضحايا النزاع
- أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن أكثر من مليون طفل نزحوا في الشهرين الماضيين جراء النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة الى أن زهاء 25 بالمئة منهم هم في إقليم دارفور.
- أشارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير "عن مقتل أكثر من 330 طفل وإصابة أكثر من 1900".
- تسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح "أكليد".
- كما تسببت المعارك التي تتواصل من دون أي أفق لحل، بنزوح أكثر من 2.2 مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.
- يعاني السكان في السودان من نقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية خصوصا الطبية منها، إذ أن ثلاث أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.