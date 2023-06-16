عقد اللقاء بين الرئيسين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي.

وبحث الرئيسان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.. ويستعرضان مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "التعاون بين روسيا والإمارات قوي ونسعى لتطوير العلاقات".

وأكد نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية.

من جانبه، أعرب بوتين عن شكره على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الإفراج عن الأسرى في أوكرانيا.

ويعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-17 يونيو الجاري.