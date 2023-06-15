استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في موسكو. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الجزائري الذي يزور روسيا:
- الصداقة مع روسيا لا تتأثر بأي عوامل خارجية.
- التشاور مع روسيا مهم في ظل الظروف الاقليمية الصعبة.
- الأوضاع الدولية لا تؤثر على صداقتنا مع روسيا.
- متفقون على أكبر نطاق فيما يخص الوضع الدولي.
- حصلنا على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن بفضل أصدقاءنا وعلى رأسهم روسيا.
- نرغب في تسريع عملية الانضمام لمجموعة البريكس.
- نتوافق مع روسيا في الملف الليبي والملفات الافريقية ونظرتنا تجاهها واحدة ونتمنى لها الاستمرار
- نطلب مساعدة روسيا في مشكلة مالي باتفاق الجزائر.
ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
- علاقاتنا مع الجزائر شهدت تطورا كبيرا وسنوقع اتفاقات لتعميق العلاقات الاستراتيجية.
- سنوقع معاهدة للتعاون مع الجزائر بهدف إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
- معاهدة التعاون مع الجزائر ستسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية.