وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه من حلها، مشيرة إلى أن واشنطن منزعجة لمغادرة أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفشل البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، مجددا في انتخاب رئيس ولم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة.