اتهمت الولايات المتحدة الاميركية، الزعماء السياسيين في لبنان بتقديم مصالحهم على مصلحة الشعب اللبناني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه من حلها، مشيرة إلى أن واشنطن منزعجة لمغادرة أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفشل البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، مجددا في انتخاب رئيس ولم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة.
والمنصب شاغر منذ أكتوبر عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
ورفع رئيس البرلمان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا كشرط لانعقاد الجولة الثانية.