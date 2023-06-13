وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة".

ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي الإثنين.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين إن "كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة"، وفق بيان أصدرته الرئاسة ليل الإثنين.

كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع "إيغاد" نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب "لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو).. في إحدى عواصم المنطقة".

ولم يصدر تعليق عن دقلو أو قواته.

ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع المعارك بين قواتهما في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في 15 أبريل، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد اجتماعا بينهما لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة.

وأعلنت "إيغاد" في ختام قمة الإثنين رفع عدد الدول المكلّفة بحل الأزمة في السودان، عبر انضمام إثيوبيا الى لجنة ثلاثية كانت تضم كينيا والصومال وجنوب السودان. وستترأس كينيا اللجنة الجديدة عوضا عن جنوب السودان.