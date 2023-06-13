وحسب بيانات غرفة عمليات محافظة قنا، فقد ورد بلاغ لشرطة النجدة بحدوث حريق في شاحنة نقل مواد بترولية خلال تفريغ حمولتها بمحطة وقود في منطقة المعنا على طريق مصر أسوان، يقودها كمال أبو أحمد الذي يعمل في شركة مصر للبترول.

انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، وتبين أن سائق شاحنة نقل المواد البترولية فور اشتعال النيران بها، أسرع بقيادتها وهي مشتعلة بعيدا عن محطة الوقود خشية انفجار المحطة وتفاقم الوضع.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالشاحنة، وكذلك إطفاء النيران التي كانت قد امتدت لجزء من محطة الوقود وكافتيريا مجاورة لها.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، راجي تواضروس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحريق لم ينتج عنه سوى إصابة سائق الشاحنة وعامل في المحطة بحروق.

وتابع أن الإصابات كانت حروقا سطحية وتم نقلهما إلى وحدة الحروق بمستشفى مرزوق عبد الوهاب مرزوق الجامعي وتقديم اللازم لهما من إسعافات، وحالتمها مستقرة تماما في الوقت الحالي، منوها إلى أن الحريق لم يتسبب في اختناقات لأحد لأنه كان في مكان مفتوح وسرعة بديهة سائق الشاحنة ساعدت في منع كارثة.

من جانبه، زار محافظ قنا أشرف الداودي المصابين في المستشفى واطمئن على حالتهما هما، وأثني على الموقف البطولي لسائق الشاحنة قائلا إن "ما قام به يعد مثلا يحتذى به في التضحية من أجل الآخرين".

وفي الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته ومعرفة أسبابه، فقد وجه محافظ قنا بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في جميع محطات الوقود بالمحافظة للحد من تكرار مثل هذه الحرائق وحماية المواطنين من أي أخطار محتملة.