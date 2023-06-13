وكشف المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، في بيان أن الاجتماع الذي ترأسه الأعرجي "عقد بمشاركة رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، ووكيل مديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني، وشخصيات أكاديمية ومسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وسفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأجنبية العاملين في العراق".

وأشار الأعرجي وفق البيان، إلى أن "الحكومة العراقية وبعد إعلان النصر على داعش الإرهابي وتحرير المدن التي اغتصبت بدأت بحملة إعمار تلك المناطق بموازاة العمل على إعادة بناء الإنسان وتأهيله، للخلاص من آثار الإرهاب".

وأضاف أن "الحكومة العراقية أكدت مرارا أن مخيم الهول يشكل تهديدا وخطرا على العراق والعالم ويجب تفكيكه"، مشددا على "أهمية تماسك المجتمع الدولي والعمل على حث الدول على سحب رعاياها من المخيم، كما اقترح أن يعقد مؤتمرا دوليا على مستوى وزراء الخارجية، لإيجاد حل لمسألة غلق هذا المخيم".

ونوه الأعرجي إلى أن "الحكومة العراقية نقلت 1369 عائلة من هذا المخيم إلى العراق وأخضعتها لعمليات تأهيل، تمهيدا لدمجهم بالمجتمع، مبينا أن 800 عائلة قد عادت لمناطق سكناها بعد عمليات التأهيل".

وأكد أن "وجود الأطفال داخل مخيم ينتشر فيه الحقد والإجرام سيولد جيلا إرهابيا جديدا، وهؤلاء الأطفال هم ضحايا، ويجب أن يحاسب الإرهابيون وفق القوانين وأن لا يفلتوا من العقاب".

وبين أن "قضية مخيم الهول السوري ليست محلية، والعراق نقلها إلى قضية مجتمع دولي"، مجددا التأكيد على "مطلب العراق بإعادة الدول لرعاياها من المخيم".

الرؤية الأممية لملف مخيم الهول

طرحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، رؤية الأمم المتحدة فيما يخص مخيم الهول، مؤكدة أن "ما خلفه داعش الإرهابي هو إرث معقد وعلينا أن نتصدى له جميعا".

ونوهت إلى أهمية "نقل الأطفال من المخيم قبل أن يكبروا ويتحولوا إلى إرهابيين، وجهود العراق في هذا الملف لم تكن سهلة، والحل الأمثل لغلق هذا الملف هو تضافر جهود المجتمع الدولي للسيطرة على هذا الوضع وحسمه".

ويرى خبراء في شؤون مكافحة الجماعات الإرهابية، أن دول العالم مدعوة للاستجابة للدعوة العراقية هذه، حيث أن خطر قنبلة مخيم الهول الموقوتة لا يقتصر على العراق وبلدان المنطقة فقط، بل أن شظاياها ستطال أمن العالم وسلامته ككل، خاصة وأن ثمة أعدادا كبيرة من الأطفال ضمن المخيم، ممن سيتحولون غالبا لمشاريع دواعش جدد في المستقبل، إن لم يتم إخراجهم من هناك وإعادة تأهيلهم فكريا وسلوكيا، وطي صفحة هذا الملف الخطير .

أهمية المبادرة العراقية

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":

تتزايد الجهود العراقية لطي ملف مخيم الهول شرق سوريا، والذي يضم آلاف الدواعش، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة، خاصة وأنه يضم دواعش من مختلف البلدان حول العالم، ولهذا فبقاء هذا المخيم يشكل خطرا وتهديدا مباشرا للعراق وسوريا ومختلف دول المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل وجود آلاف العوائل والأطفال، والذين قد يتحولون مستقبلا لأجيال داعشية جديدة.

المسألة الأهم هي في ضرورة بدء استلام مختلف الدول لرعاياها في الهول، والعراق يدفع في هذا الاتجاه، ويعيد على دفعات رعاياه هناك، وفق برامج لإعادة تأهيلهم ولا سيما الأطفال منهم، لدمجهم بالمجتمع وتصحيح طرق تفكيرهم وإدراكهم المشوهة والعنيفة، وغرس مبادئ التسامح والشراكة واحترام الآخر وعدم تكفيره.

جهود العراق والأمم المتحدة مهمة جدا في سياق تسوية هذا الملف الشائك والحساس، والتي هي بحاجة لدعم دولي أكبر كون برامج إعادة عراقيي الهول بحاجة لميزانيات كبيرة وتمويل ضخم، لتهيئة الظروف المناسبة وفرص العمل والتعليم أمام أبناء هذه العوائل، بعد أن تتم تسوية ملفاتهم الأمنية ووضعهم على السكة الصحيحة كمواطنين لديهم حقوق وعليهم واجبات.

وبدوره قال الباحث والكاتب السياسي العراقي جمال أريز، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":

الدعوات العراقية للمجتمع الدولي لإغلاق مخيم الهول واستلام كل دولة لرعاياها الإرهابيين، محقة تماما وفي محلها، كون العراق هو البلد الأكثر مواجهة لخطر تنظيم داعش، ولما يشكله بقاء هذا التجمع الضخم للدواعش في الهول، من تهديد مباشر على أمن العراق وسلامة مواطنيه.

مع الأسف لا تلوح في الأفق أية بوادر لاستجابة دولية، وفي هذا السياق رأينا كيف أن الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تسيطر على مخيم الهول أعلنت مؤخرا أنها ستقوم هي بإجراء محاكمات محلية في محاكم شمال شرق سوريا لدواعش الهول، وذلك بعد رفض غالبية الدول استلام رعاياها.

هذا يعني بالطبع أن هؤلاء بعد محاكمتهم وصدور العقوبات بحقهم، سيتم نقلهم غالبا من مخيم الهول لسجون ومراكز احتجاز، الأمر الذي يعني بقاء الخطر على حاله بل وارتفاع معدلاته، حيث يجب أن لا ننسى ما حدث سابقا من تمرد داعشي كبير في سجن غويران بالحسكة مطلع 2022، وتمكن وقتها مئات الدواعش من الفرار.

مخيم الهول

- يضم المخيم ما يتراوح من 55 إلى 60 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ونصفهم تقريبا من العراقيين وربعهم من السوريين، فيما يتم إيواء نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق، ولا يزال الكثيرون في المخيم من أشد المؤيدين لداعش .

- حسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن 90 في المئة من ساكني مخيم الهول هم من النساء والأطفال.

- يعود تاريخ إنشاء مخيم الهول لتسعينيات القرن الماضي، عندما أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مخيما على مشارف بلدة الهول شرق سوريا على مقربة من الحدود مع العراق، وبالتنسيق مع دمشق، لاستقبال آلاف النازحين واللاجئين العراقيين بعيد حرب الخليج الثانية.

- بعد ظهور داعش وسيطرته منذ العام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بما فيها بلدة الهول نفسها، والتي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة التحالف الدولي ضد داعش في العام 2015، نشطت حركة النزوح له مجددا وخاصة من محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل بشمال العراق، ليكتظ بعشرات آلاف اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين، وهو يعد الآن أكبر مكان لاحتجاز الدواعش وعائلاتهم في العالم.