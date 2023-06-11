جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بنظيره التركي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن شكري قدم خلال الاتصال التهنئة لنظيره التركي على توليه مهام منصبه.

وأعرب وزير الخارجية المصري، وفق المصدر، عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.

كما تطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، وجه وزير خارجية تركيا الشكر لوزير الخارجية المصري على مبادرته بالاتصال، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقاً لمصالح الشعبين المصري والتركي.