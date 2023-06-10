وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله المطار، رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.



كما كان في الاستقبال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: "سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

وأضاف: "بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".

وتابع: "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".

ويرافقه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.