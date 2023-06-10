فقد قالت وكالة الأنباء الصومالية، في حسابها على تويتر "نجحت قوات الأمن في تحييد مقاتلي حركة الشباب المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على فندق بيرل بيتش في شاطئ ليدو"، مضيفة أنه "تم إنقاذ عدد كبير من المدنيين خلال العملية"، وفقا لرويترز.

ونشرت الوكالة صورا تظهر جنودا في المطعم يتعاملون مع الهجوم. ووقف أحدهم بجوار باب زجاجي به ثقب ناتج عن رصاصة.

ونقلت فرانس برس عن شبكة التلفزيون الحكومية "أس إن تي في" قولها إن "القوات الأمنية أنهت وجود افراد الميليشيا (الشباب) الذين نفذوا هجوماً إرهابياً قاتلا على فندق بيرل بيتش" الواقع على شاطئ الليدو في جنوب مقديشو، مؤكدة أنه تم إنقاذ "عدد كبير من المدنيين".

وكانت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أعلنت المسؤولية عن هجوم استهدف مطعم "بيرل" الفاخر في مقديشو، أمس الجمعة، تسبب في إصابة 7 على الأقل.

وقالت في بيان إن مقاتليها تمكنوا "من دخول شاطئ بيرل ولا يزالون في موقع السيطرة الكاملة".

وقع الهجوم على المطعم ذي الشعبية الموجود في فندق مطل على شاطئ في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة.

وقال حسين محمد النادل بمطعم آخر قريب لرويترز إنه سمع انفجارا أعقبه إطلاق للنار عندما بدأ الهجوم، مضيفا "المنطقة بالكامل محاطة بقوات الأمن".

من جهته، قال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة الإسعاف، إنهم استقبلوا حتى الآن 7 مصابين.

الجدير بالذكر أن حركة الشباب كانت قد هاجمت في أغسطس 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ الليدو مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وشرطي.