ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية أن قوات الأمن تجري عملية لتحييد مسلحين ينتمون لحركة الشباب، هاجموا فندقا في مقديشو، الجمعة، بينما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت خدمة الإسعاف بالعاصمة إن الهجوم وقع على مطعم بيرل الفاخر ذي الشعبية على شاطئ ليدو في العاصمة، مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص على الأقل.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية على "تويتر": "قوات الأمن تجري حاليا عملية لتحييد مسلحي الشباب الذين هاجموا المدنيين بفندق على شاطئ ليدو في مقديشو".
وأضافت: "جرى إنقاذ كثير من المدنيين من موقع الهجوم والعملية لا تزال جارية".
تفاصيل الهجوم
- قال حسين محمد النادل بمطعم آخر قريب لـ"رويترز"، إنه سمع انفجارا أعقبه إطلاق للنار عندما بدأ الهجوم، وإن "المنطقة بالكامل محاطة بقوات الأمن".
- ذكر عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف أنه استقبل حتى الآن 7 مصابين، موضحا: "لا نزال هناك لتقديم الخدمة".
- قال ضابط عرف نفسه باسم أحمد، إن قوات الأمن تحاول إخلاء المطعم، لأن "المهاجمين لا يزالون بداخله".
- أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
- قالت في بيان إن مسلحيها "تمكنوا من دخول شاطئ بيرل ولايزالون في موقع السيطرة الكاملة".