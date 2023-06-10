وقالت خدمة الإسعاف بالعاصمة إن الهجوم وقع على مطعم بيرل الفاخر ذي الشعبية على شاطئ ليدو في العاصمة، مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية على "تويتر": "قوات الأمن تجري حاليا عملية لتحييد مسلحي الشباب الذين هاجموا المدنيين بفندق على شاطئ ليدو في مقديشو".

وأضافت: "جرى إنقاذ كثير من المدنيين من موقع الهجوم والعملية لا تزال جارية".

تفاصيل الهجوم