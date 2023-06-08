وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في بلاغ سابق عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (بنزرت) مساء الأربعاء وعلى متنها طاقم 4 أشخاص.

وجاء في بلاغ وزارة الدفاع الوطني: "متابعة لحادثة فقدان طائرة مروحية بمنطقة "كاب سيراط" ليلة الأربعاء، تؤكد وزارة الدفاع الوطني سقوط الطائرة في عرض البحر".

وأضاف البلاغ: "تقوم حاليا وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر بعملية انتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام. ولا تزال عملية البحث جارية".