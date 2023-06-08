وجاء إعلان بلينكن خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية حول محاربة التنظيم، الذي لا تزال عناصره تشن هجمات في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

يضم التحالف الدولي لهزيمة داعش أكثر من 80 دولة ويواصل تنسيق الحرب ضد الجماعة المتطرفة، التي تمكنت في أوج ذروتها من السيطرة على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وقال بلينكن إن التعهد الأميركي جزء من تمويل جديد يتجاوز 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وغياب الفرص الاقتصادية، هي الوقود الذي يعتمد عليه داعش للانتشار وتجنيد المقاتلين، قائلا: "لذلك علينا أن نواصل التزامنا بأهداف تحقيق الاستقرار".

جاءت مشاركة بلينكن في المؤتمر خلال زيارة تستغرق يومين للمملكة التقى خلالها كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك الزعيم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما حضر بلينكن اجتماعا لوزراء خارجية دول الخليج.