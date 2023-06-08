قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن "من المؤسف وغير المقبول على الإطلاق" أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها المتعلقة باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم داعش.