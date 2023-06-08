وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان، بحث خلال الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وأضافت "واس": "تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وبدوره قال "الكرملين"، إن الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان "أشادا خلال اتصال هاتفي بالتعاون فيما بينهما في إطار تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط".

وجاء في بيان للكرملين نشره على تطبيق تلغرام، أن الزعيمين "ناقشا مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل".

وأضاف البيان "أشاد الجانبان بالتعاون في إطار تحالف أوبك بلس مما سمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على النفط".

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاقات التي توصل لها التحالف في اجتماعه هذا الأسبوع والتي ستقوم بموجبها السعودية بخفض في إنتاجها في يوليو.