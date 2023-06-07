وكان وزير الصحة الراحل قد تعرض لوعكة صحية، الإثنين، نقل على إثرها لمستشفى خاص شهير في حي مدينة نصر شرقي القاهرة وخضع لجراحة قسطرة قلبية توفي خلالها.

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد أن الوفاة حدثت نتيجة "خطأ طبي" خلال الجراحة.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء بالقاهرة المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى دوير، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن: