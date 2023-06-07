وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب الأميركي السيد ديريك شوليت مستشار بلينكن، والسفير الأميركي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي بلينكن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا التعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة خلال اجتماع.

وأفاد ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية بأن "الوزير وولي العهد ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا".