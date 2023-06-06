وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن سفارة طهران لدى الرياض ستُفتتح رسميا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غدا الثلاثاء والأربعاء.

وكانت إيران قد عينت في أبريل الماضي علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية.

وفي ذات الشهر وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى السعودية، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران في الـ 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.