وينتظر أن يشرف رئيسا مجلسي النواب والدولة بالأحرف الأولى على قوانين الانتخابات، وسط أنباء عن استمرار الخلاف حول مسألة السجل الانتخابي للمرشح للرئاسة وخلوه من مطالبات العدالة.

وتجتمع لجنة 6+6 منذ أسبوعين ببوزنيقة ضواحي العاصمة المغربية الرباط، للوصول إلى توافقات بشأن القوانين الانتخابية، وعلى رأسها آلية اختيار رئيس البلاد.

وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.