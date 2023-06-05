وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض مفضلا عدم الكشف عن هويته إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

وقالت مصادر إيرانية لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن إيران ستعيد فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء.

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية".

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرا.

إعادة العلاقات الدبلوماسية