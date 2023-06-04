وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن "المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الأحد وقتل خلاله 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

وأضاف البيان أن رئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي ديفرين، يقود التنسيق مع مندوبي الجيش المصري.

وأفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في الحادث بـ"وجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية".

وتقول إسرائيل إن فرد أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن فرد الأمن كان يلاحق مهربين مخدرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حادث الحدود جرى على النحو التالي: