كما أوعز رئيس الأركان بتشكيل طاقم تحقيق مؤسستي بقيادة الميجر جنرال نيمرود ألوني لدراسة الطريقة العملياتية لحماية حدود سلام.

والأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة عن حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين بأنه "هجوم إرهابي مأساوي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أرسلنا رسالة واضحة لمصر بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك جديا".

وأضاف: "سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".

وأفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في حادثة مقتل 3 جنود على يد جندي مصري بوجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية.

وأشارت النتائج الأولية، الأحد، إلى أن "الجندي المصري قد خطط مسبقا لهذه العملية"، فيما تؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أنه لن يكون لهذه العملية أي تأثير على العلاقات بين البلدين.

والسبت، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان تفاصيل ما حدث في عملية إطلاق النار التي قتل على إثرها 3 جنود إسرائيليين وجندي مصري.

وجاء في البيان كالتالي: