وقال بيان لقوات الدعم السريع إن طيران الجيش شن غارات على مواقع تابعة له في منطقة بحري التابعة للعاصمة، مشيرا إلى أنه أسقط طائرة "ميغ" للجيش السوداني.

ولم يعلق الجيش على بيان قوات الدعم السريع، كما لم يتسن التأكد من صحة البيان من مصادر مستقلة.

وفي استمرار للجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب، دعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاحد، أن الرياض وواشنطن على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، كما يدعوان "الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية".

وتابع البيان: "ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".

هدن هشة