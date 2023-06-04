وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:

كنا نناقش معاناة الشعب السوري، وعن اللاجئين السوريين، وعن الوضع الأمني في سوريا، الذي يؤثر مباشرة على الوضع الأمني في العراق.

موقف الحكومة العراقية، هو دعم الشعب السوري، والعمل لمساعدة الشعب السوري.

نحن سعداء أن سوريا عادت لمقعدها في الجامعة العربية.

وأشار حسين إلى أن التحرك في المرحلة القادمة سيكون حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا.

وحذر حسين: "العراق ممر لتجارة المخدرات، وللأسف بدأ استهلاك المخدرات في المجتمع العراقي، لذا العمل المشترك مهم لمحاربة هذه الظاهرة في سوريا والعراق".

من جهته، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "يجب أن نتحد لمحاربة بؤر الإرهاب، لحماية سيادة الدولتين الصديقتين".

وأضاف: "نتطلع لعلاقات طويلة ويبقى علينا أن نعمل سويا على محاربة الإرهاب، والقضاء على خطر المخدرات، وإنهاء العقوبات الاقتصادية على سوريا، لأن المتضرر الأكبر هو الشعب".