وحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، قدم زكي واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين، وناقش مع غالانت "التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

ماذا حدث؟

قالت مصر وإسرائيل إن 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصريا قتلوا قرب الحدود بين البلدين، السبت، في حادث نادر قال البلدان إنهما فتحتا تحقيقا مشتركا فيه.

قال الجيش الإسرائيلي إن فرد أمن مصريا قتل جنديين إسرائيليين بالرصاص أثناء تأمينهما نقطة عسكرية على الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد نجاح القوات في إحباط محاولة تهريب كبيرة ليل الجمعة.