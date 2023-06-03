وتحرص الوكالة على توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وتمول بالكامل تقريبا من خلال مساهمات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وأعلنت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن مساهمة الدولة التي سيتم صرفها خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

وقالت السفيرة: "تواجه الأونروا تحديات جسيمة حيث إن وضعها المالي غير مستقر ومستقبلها في الميزان، لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".

وأضافت: " تلعب الأونروا دورا محوريا في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

يذكر أن دولة الإمارات قبل إعلانها عن هذه المساهمة، كانت قد قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أميركي، منها 119.3 مليون دولار من خلال الأونروا.

وكانت الوكالة قد تأسست في 8 ديسمبر من عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302).