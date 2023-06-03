ونقل عن إيراني قوله إن "دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون فيما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة".

ولم يذكر تفاصيل عن التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريبا.

وتسعى إيران في الآونة الأخيرة إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع عدة دول خليجية.

وفي مارس، أنهت السعودية وإيران عداء استمر 7 سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وقال إيراني إن التحالف يشمل أيضا دول الإمارات والبحرين وقطر والعراق وباكستان والهند.

واستأنفت الإمارات العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي.