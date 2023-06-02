وتسببت الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية، في الوقت الذي كشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار تلك الموجة حتى الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وقالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، إن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر، مشيرة إلى أن "المشهد الذي شاهدناه اليوم بسبب العاصفة الترابية جديد علينا ولكنه ليس بجديد على ظاهرة التغير المناخي".

وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن مشروع لإدارة تلوث الهواء يوم الاثنين المقبل، في ضوء جهود مواجهة التغيرات المناخية، وأن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء البلاد".

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، أمس الخميس إن "مصر تتأثر بمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية اليوم (أمس الخميس) وغدًا الجمعة، إضافة لكتل هوائية جنوبية تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر حذرت من ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مشيرة إلى أن سبب التقلبات المناخية التي تشهدها مصر حاليا، يرجع إلى بعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الغربية.