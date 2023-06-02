وحانا ناخنبرغ التي توفيت الأربعاء، كانت تبلغ 31 عاما عندما أصيبت في هجوم انتحاري استهدف مطعما للبيتزا في وسط القدس في أغسطس 2001، وأوقع 15 قتيلا بينهم ثمانية أطفال.

وأصيب في الهجوم الذي كان من بين الأعنف إبان الانتفاضة الثانية، أكثر من 120 شخصا بينهم ناخنبرغ المولودة في الولايات المتحدة.

ونجت طفلة ناخنبرغ التي كانت تبلغ حينها ثلاث سنوات من الهجوم الذي تبنّته لاحقا حركة الجهاد الفلسطينية.

وأكد إسحق ناخنبرغ والد الإسرائيلية المتوفاة الأربعاء في تصريح لموقع "واي نت" الإسرائيلي أن ابنته لم تستعد يوما وعيها، وقضت بعدما أمضت الأسابيع الثلاثة الأخيرة في مستشفى في تل أبيب.

وقال "قضت ابنتنا بعد بطولة استمرّت 22 عاما".