وتسببت الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية، في الوقت الذي كشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار تلك الموجة حتى الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

تفاصيل التقلبات الجوية

من جانبها، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن مصر تتأثر بمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية اليوم وغدًا الجمعة، إضافة لكتل هوائية جنوبية تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وتوقعت غانم في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار غدا الجمعة، موضحة أن موجة التقلبات تتضمن:

كتل هوائية صحراوية وسرعات رياح بين 35 إلى 45 كم/ساعة، بما يؤدي لإثارة الرمال والأتربة في أغلب المناطق بشمال البلاد.

انخفاض الرؤية على القاهرة الكبرى إذ وصلت إلى 2000 متر.

فرص لأمطار خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية، لكنها قد تكون رعدية على بعض المناطق بالصحراء الغربية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بيد أنها لا تؤثر على الحياة اليومية.

بداية من السبت المقبل، يحدث انكسار لموجة ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، حيث نشعر بالاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.

تبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

نصائح مهمة

ووجهت عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية، عددا من النصائح المهمة للمواطنين، تتضمن: