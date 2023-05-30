ويبدأ حظر التجول من الساعة 11 ليلا إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أمر الطوارئ أنه "بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني (نحو 5 آلاف دولار) أو العقوبتين معا، وفي حالة عدم الدفع بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر".

وتعد بورتسودان ثاني كبرى المدن السودانية بعد الخرطوم، وتقع على البحر الأحمر إلى الشرق من البلاد.

وحملت المدينة أهمية كبرى مع اندلاع الصراع في السودان قبل نحو شهر ونصف الشهر، إذ أصبحت مقرا لإجلاء العالقين عبر مطارها ومينائها، كما أنها تعد مركزا رئيسيا للشحن.

ومؤخرا نقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وإدارات من الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان، علما أنها شهدت القليل من الاضطرابات.