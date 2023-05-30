‏وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "إم تي في" اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.

ووفقا لـ"إم تي في"، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة" وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

من هو أبو سلة؟

المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ"أبو سلة" نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.

انتقل من الفنار الى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات.

يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين.

تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة،

تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.

عملية تحرير المختطف السعودي