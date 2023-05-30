وذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.

وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددا من الخاطفين.

وفقا لـ"إم تي في"، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة" وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

من هو أبو سلة؟

المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ"أبو سلة" نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.

انتقل من الفنار الى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات.

يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين.

تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة،

تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.

عملية تحرير المختطف

عملية تحرير المختطف السعودي تمت في منطقة بعلبك، وهي منطقة مترعة بتجار المخدرات ونفوذ حزب الله، لكن أيضا هناك عائلات مسلحة تضررت بالتضييق عليها في تجارة المخدرات، وخاصة اصطياد عميلها في جنوب سوريا.

السفير السعودي وليد بخاري قال إن "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة".

وزير الداخليّة اتصل ليلا بقائد الجيش اللبناني وأكد على تنسيق الجهود وتوحيدها بهدف تحرير المخطوف السعودي.

مطالب المختطفين

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.

وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله، وفق "الإخبارية".

عملية الاختطاف

وأكدت مصادر إعلامية خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الاختطاف جرى في طريق المطار في بيروت، ويندرج في خانة الدوافع الشخصية بعيدا عن أي دوافع سياسية".

واوضحت أن المخطوف السعودي كان يقود سيارة من نوع "غراند شيروكي"، عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه.