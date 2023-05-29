وقالت صفحة الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان، و"قدم له التهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة جديدة".

وأضافت: "أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيسين "أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، واتفقا على "تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين".

وتابع: "في ذلك الإطار، قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".