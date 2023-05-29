جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عُمان وإيران بمناسبة الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى إيران الإثنين والثلاثاء.

وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما من المستوى الراقي للعلاقات الثنائية مشيريْن إلى نموها المتزايد خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني التي تمت بدعوة من سلطان عُمان في السنة الماضية.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على توسيع متزايد للعلاقات في المستقبل ودعمهما اللجان المشتركة وفرق العمل وتبادل الزیارات في المجالات المتنوعة لمتابعة تنمية العلاقات.

كما أكد الجانبان على الدور الفعّال للقطاع الخاص في البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وأعربا عن ارتياحهما للنموّ المتواصل للتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل هذه العلاقات، ورحّبا بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والطاقة والثقافة، ووجّها بضرورة تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين والعمل على الدخول في أي اتفاقيات جديدة تخدم توجهاتهما ومصالحهما المشتركة.

وفي إطار سبل تمتین العلاقات بین البلدین الشقيقين ووضع أسس للمحافظة على ديمومتها، وجّهت قیادتا البلدین حکومتیهما بالعمل علی التوصل إلی وثیقة التعاون الاستراتيجي بین البلدین والتوقیع عليها في مختلف المجالات التي تعزز التعاون المشترك والمنافع المتبادلة.

وتبادل سلطان عُمان والرئيس الإيراني آراءهما بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا على أهمية مواصلة الجهود والمساعي الحميدة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادیة والثقافیة المختلفة لترسيخ قواعد السلام والاستقرار في المنطقة، ورحّبا بتواصل المحادثات والمشاورات السياسيّة بين البلدين.