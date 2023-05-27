وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا "العنصر الإرهابي" أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، موضحا أنه "خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس".

ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.

وقال الجبابلي "إنه موال لداعش"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من مايو في محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسيّة خلال موسم الحج اليهودي السنوي.

وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان هما إسرائيلي-تونسي وفرنسي-تونسي، قبل أن تردي الشرطة العنصر المهاجم.

وتم توقيف أربعة أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.