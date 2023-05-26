وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عبد الله شلقامي، البريطاني الذي يملك فندقا في لندن، عاش مع زوجته علوية رشوان (80 عاما)، قرب القاعدة الدبلوماسية البريطانية في الخرطوم.

ووفقا للتقرير، فإن بريطانيا لم تعرض المساعدة لشلقامي لمغادرة السودان، وبدلا من ذلك طُلب منه الذهاب إلى مطار على بعد 40 كيلومترا خارج الخرطوم، حيث توجب عليه عبور منطقة صراع مسلح، ليصعد على متن رحلة إجلاء.

تفاصيل ما حدث

في مواجهة الجوع وعدم وجود ماء، اضطر شلقامي لترك زوجته للحصول على المساعدة.

عند خروجه من المنزل، أصيب الثمانيني بثلاث رصاصات في يده وصدره وأسفل ظهره، من قبل قناص.

نجا شلقامي بعد نقله إلى أحد أقربائه في منطقة أخرى بالخرطوم .

الرجل خضع لعملية جراحية من دون مخدر في الخرطوم، أجراها ابنه الذي يعمل طبيبا، ثم تمكن من الفرار إلى مصر حيث يتلقى العلاج .

أما زوجته، فقد تُركت لتدبر أمورها بنفسها، حيث كان من المستحيل عليهم الوصول إليها في المنطقة المحاطة بالقناصة، ونتيجة لذلك ماتت من الجوع .

شهادة الحفيدة

قالت أزهار حفيدة شلقامي، التي نشأت في الخرطوم، إن السفارة البريطانية كانت "على بعد خطوات من منزل جديها".

"ما حدث لجدي وجدتي جريمة ضد الإنسانية، ليس فقط من قبل قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لكن من قبل السفارة البريطانية، لأنها الوحيدة التي كان من الممكن أن تمنع وقوع ما حدث لهما"، وفق أزهار.

الخارجية البريطانية تعلق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، تعليقا على الواقعة المأساوية التي تعرض لها شلقامي وزوجته: