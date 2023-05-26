قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان مشترك، الجمعة، إن السعودية والولايات المتحدة تلاحظان تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان.