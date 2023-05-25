وفي ولاية تيبازة الساحلية والمحاذية للجزائر العاصمة، غرقت العديد من الأحياء بسبب انجراف الطرقات والسيارات، وتعطلت حركة المرور، بالإضافة إلى تضرر العديد من المباني.

كما تعرضت ولاية تبسة في أقصى الشرق الجزائري لخسائر مادية، بسبب تواصل هطول الأمطار.

وتم إيقاف 3 محطات لتحلية مياه البحر عن العمل، بالإضافة إلى عدد من خطوط القطارات بين المدن.

ونصبت وزارة الداخلية، الخميس، خلية مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة التقلبات الجوية الأخيرة. وذكرت في بيان أن "الخلية ستعنى بمتابعة وتطورات الوضع، وضمان التكفل السريع بمخلفات التقلبات الجوية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة".