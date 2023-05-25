وأفاد ثلاثة من سكان مدينة الزاوية، غربي طرابلس، بأنهم سمعوا انفجارات في المدينة خلال الساعتين الماضيتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات مُسيرة استهدفت فصائل مسلحة هناك.

ولم ترد تفاصيل أوفى عن الفصائل المسلحة التي جرى استهدافها بضربات في الغرب الليبي.

ودخلت ليبيا مرحلة من الفوضى الأمنية والسياسية بعد 2011، مما أوجد ما وُصف بـ"التربة الخصبة" للميليشيات والجماعات المسلحة، بما في ذلك عصابات التهريب والاتجار بالبشر.