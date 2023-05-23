وجرى التوصل لاتفاق وقف النار في مدينة جدة بين ممثلي الطرفين المتنازعين بوساطة سعودية أميركية. وسيكون الاتفاق ساريا لمدة أسبوع.

وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة رسميا في الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش، بحسب الاتفاق، لم يتسن لوكالة فرنس برس التأكد من مدى الالتزام بها، لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلا، وخصوصا في الخرطوم ودافور (غرب).

في المقابل، أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات في الخرطوم بعد بدء سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى "استمرار القتال وتحركات القوات" طوال يوم الإثنين.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار والمساعدات.

وستتولى لجنة مؤلفة من 3 ممثلين عن كل من طرفي الصراع و3 أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.

ومنذ بداية الصراع، قتل المئات وفر 1.1 مليون شخص من ديارهم، سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، مما أجج أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.