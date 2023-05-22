ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران عينت مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى السعودية، بعد أكثر من شهرين على إعلان البلدين استئناف العلاقات بينهما.