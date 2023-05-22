وقال مندوب السوداني بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، في الجلسة المخصصة للأزمة السودانية إن اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان وأن "القوات المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة".

وأوضح مندوب السودان بالأمم المتحدة أن الجيش السوداني تصدى لمحاولة القضاء على الدولة السودانية.

وقال المسؤول السوداني إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية.