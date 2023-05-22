قال قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسودان محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي في رسالة صوتية على فيسبوك وتويتر اليوم الاثنين إن قواته لن تتراجع حتى تنهي"انقلاب" الجيش.