وقال فولكر بيرتيس في إفادة بمجلس الأمن الدولي "البعد العرقي المتنامي للصراع يهدد بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد، وبامتداد تداعياته إلى المنطقة".وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ بساعات قليلة، شن الجيش السوداني ضربا جوية في العاصمة الخرطوم، يوم الاثنين، فيما يسعى لتحقيق مكاسب أمام قوات الدعم السريع.

ونقلت رويترز عن شهود إن الجيش السوداني نفذ أيضا ضربات جوية مساء عشية الهدنة استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع المنتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل.

وقال الجانبان إنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار الذي يبدأ الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش). وعلى الرغم ممن استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات.وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة.