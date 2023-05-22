وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة في مدينة نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، برفقة جرافات وآليات عسكرية.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عشرات المنازل في المخيم وفتشها وعبث بمحتوياتها.

وقالت إن القوات الإسرائيلية نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء الإصابات.

ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي.