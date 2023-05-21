وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد.

واعتبر بن غفير، الذي ينتمي للجناح المتشدد في حكومة نتنياهو، أن وجوده في المسجد الأقصى "أمر شرعي".

ماذا قال الوزير المتطرف؟

أنا سعيد جدا بدخولي المسجد الأقصى، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي.

يجب أن أقول لأفراد الشرطة وحرس الحدود إنهم هنا يقومون بعمل عظيم، ونحن نثبت اليوم من هم "أصحاب الأرض" في القدس.

كل تهديدات "حماس" لن تنجح، كوننا نحن أصحاب السيادة على القدس وعلى أرض إسرائيل كلها.

أريد ان اذكر إخواننا في الجليل والنقب بأن الميزانية لدعمكم قريبة جدا والاستثمار فيهما أمر مهم.

القدس هي روحنا والنقب والجليل قرة أعيننا.

ويحذر المراقبون من ان تؤدي مثل هذه الزيارات إلى اشتعال الوضع المتوتر في المنطقة.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.